Con le forbici in mano semina il panico a San Lorenzo

Nel cuore della notte camminava nel quartiere San Lorenzo armato di forbici, in evidente stato di alterazione. Nonostante l'ora tarda in tanti l'hanno notato, allertando di conseguenza le forze dell'ordine. Sul posto le pattuglie dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia che hanno fermato e disarmato l'uomo. Il tutto non senza difficoltà: sì perché lo stesso, ha reagito aggredendo e ferendo due agenti, costretti alle cure mediche. Ne avranno per sette giorni.

Bloccato, il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di lesioni, minacce e pubblico ufficiale.