La compravendita dell'hashish 'Hermes' si fa in auto

Vendeva l'hashish 'Hermes' in auto ai suoi clienti. A sorprenderlo mentre stava concludendo un affare, sono stati i carabinieri di Civitavecchia, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile, che sono intervenuti e hanno così arrestato due uomini, un 23enne e un 27enne del posto, entrambi già con precedenti, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attenzione dei militari di passaggio è stata attirata da uno scambio avvenuto tra i due giovani mentre si trovavano a bordo di un'auto. I militari hanno deciso di procedere al loro controllo. Il 27enne è stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish e il 23enne con denaro contante, spingendo così i militari di estendere il controllo alle rispettive abitazioni.



Nell’appartamento del 23enne i militari hanno rinvenuto, occultati all’interno di una scatola di scarpe 3,2 chilogrammi di hashish 'Hermes', un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utile per il confezionamento delle dosi. I due sono stati condotti presso la caserma di via Antonio da Sangallo e dichiarati in stato di arresto. L’esito dell’udienza direttissima svoltasi presso il tribunale di Civitavecchia, il giudice ha convalidato gli arresti operati.