La compravendita di hashish sotto gli occhi dei carabinieri

Una compravendita di hashish in strada, davanti ai carabinieri che non hanno potuto fare altro se non intervenire e arrestare due uomini di 52 e 30 anni, originari di Caserta e Roma e gravemente indiziati, in concorso tra loro, di spaccio di sostanze stupefacenti e uno anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di sabato, infatti, i militari Pomezia impegnati in un servizio di controllo del territorio a Castagnetta hanno fermato uno dei due a bordo di un'auto e l'altro, conducente di uno scooter. Si erano appena scambiati un panetto di 100 grammi di hashish.

Il 52enne sullo scooter, raggiunto dai militari dopo lo scambio, ha tentato di fuggire a piedi abbandonando il mezzo ma, inseguito dai militari, veniva prontamente bloccato.

Il 30enne invece, già noto alle forze dell’ordine e individuato come colui che ha ceduto la sostanza, aveva occultato in macchina anche 35 grammi di cocaina, rinvenuta dai Carabinieri a seguito di perquisizione dell’autovettura, insieme a 1.190 euro verosimile provento di attività di spaccio.