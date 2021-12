San Basilio, la compravendita di cocaina finisce male: pusher e cliente arrestati

Il blitz è scattato proprio mentre si stava concludendo un classico scambio droga-denaro. A finire nei guai un due romani, un 38enne e un 65enne, arrestati a San Basilio dagli agenti del commissariato Esquilino che hanno sequestrato di 4 chili e 110 grammi di hashish e 102 grammi di cocaina.

In particolare, nel corso del servizio, gli agenti hanno assistito ad uno scambio con il 38enne che consegnava 530 euro al suo cliente, in cambio di 26 involucri risultati poi essere cocaina in via Luigi Gigliotti. Nel corso della successiva perquisizione della macchina e dell'abitazione del 65enne, gli agenti hanno trovato nella macchina altre due dosi e in casa 4 chili e 110 grammi di hashish e 102 grammi di cocaina. Dopo l'arresto di entrambi per detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti, il tribunale ordinario di Roma ha convalidato l'arresto.