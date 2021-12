Esquilino, usa carta di credito non sua per comprare uno smartphone: 32enne nei guai

Ha provato ad usare una carta di credito non sua per comprare uno smartphone. Per questo motivo un cittadino del Marocco di 32 anni, nella Capitale senza fissa dimora, è finito nei guai ed è stato arrestato dai carabinieri di piazza Dante con l'accusa di indebito utilizzo di carte di credito.

L'uomo, per motivi ancora in fase di accertamento, aveva con sé una carta di credito - denunciata smarrita dalla legittima proprietaria - per comprare uno smartphone in un negozio di via Gioberti, a due passi della stazione Termini.

La premura di quello strano cliente ha messo in allarme il titolare dell'attività che è riuscito ad allertare il 112. In breve tempo è intervenuta la pattuglia dei carabinieri che, verificata l'irregolarità della situazione, lo ha portato in caserma. La carta è stata restituita alla proprietaria.