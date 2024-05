Derubata dell'attrezzatura a 15 giorni dallo spettacolo, compagnia di artisti lancia una raccolta fondi

Il 14 maggio devono esibirsi a Roma, al teatro Olimpico, ma non hanno più nemmeno uno strumento dell’attrezzatura necessaria per lo spettacolo. Era tutto custodito in un furgone che è stato rubato. Per questo la compagnia di arti performative Nogravity ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe. Così da poter ricomprare gli strumenti di lavoro: l’obiettivo finale è raccogliere 15mila euro.

Una corsa contro il tempo

Al 14 maggio, giorno in cui è previsto il loro spettacolo, “Divina Commedia – dall’Inferno al Paradiso”, con luci acrobatiche e danzatori “volanti”, mancano meno di due settimane. E al momento sono stati raccolti quasi duemila euro. Ma il tempo stringe, vista anche l'entità del danno subito dalla compagnia: “Ci è stato rubato il nostro furgone con tutto il materiale comprato con sacrificio nei nostri vent’anni di carriera – spiegano gli artisti nella raccolta fondi -. Un furto che ci mette in ginocchio, da tutti i punti di vista. Gli specchi giganti, le luci, i mixer, le attrezzature, i costumi fatti ad hoc per i nostri spettacoli, quasi 100.000 euro di danni. Ci rimane solo una grande tristezza e la voglia di ricominciare da capo”. Da qui l’appello alle donazioni, per permettere alla compagnia di rimettersi in piedi e acquistare la nuova attrezzatura per poter essere sul palco il 14 maggio: “Possiamo farcela, tutti insieme”.

Cosa è “Nogravity”

NoGravity è una compagnia di arti performative fondata e diretta da Emiliano Pellisari. Il lavoro artistico attraversa i confini tra diverse arti performative per creare performance multidisciplinari e spettacoli teatrali. Ogni anno è attiva in tournée internazionali in diversi Paesi del mondo.