Il nuovo commissariato di Ladispoli apre il 16 febbraio

Ladispoli avrà un suo commissariato distaccato. Da mercoledì 16 febbraio apre le porte il nuovo presidio della polizia di Stato sul litorale nord della provincia di Roma. Nell'edificio di via Vilnius 7, ceduto dall'amministrazione comunale, è stato infatti istituito alle dipendenze della questura di Roma il commissariato di pubblica sicurezza Ladispoli.

Il presidio opererà in una parte del territorio attualmente controllata dal commissariato Civitavecchia, nello specifico nei comuni di Ladispoli, Cerveteri, Bracciano e Manziana. Il commissariato di ps in via Vilnius sarà un nuovo punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Sarà possibile presentare istanze di natura amministrativa, depositare esposti, effettuare denunce e chiedere informazioni. Nuove pattuglie, con i colori e in borghese, presidieranno il territorio, giá da domani, pronte ad aiutare il cittadino.

Verrà garantita, infatti, una costante e continuativa attività di prevenzione e repressione dei reati durante tutte le 24 ore, in tutti giorni della settimana. L’ufficio deputato alla ricezione delle denunce sarà operativo ogni giorno con orario 8:00/20:00. Qualora l’utente dovesse sporgere denuncia nella fascia oraria 20.00/08.00 sarà attivo solamente l’ufficio analogo del commissariato di ps distaccato Civitavecchia.

Gli uffici dove avverrà la ricezione delle pratiche di natura amministrativa, invece, saranno aperti dal lunedì al venerdì, con orario 9:00-12:30, salvo il giovedì con orario 15:00-18:00. Dal 16 febbraio ci sarà dunque un nuovo ufficio di polizia a cui rivolgersi e nuovi agenti, sul territorio, pronti a garantire sicurezza, in piena sinergia con le altre forze di polizia già operative e in stretta collaborazione con le istituzioni.