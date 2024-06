Commerciante preso a schiaffi da un rapinatore

Schiaffeggiato nel negozio da un rapinatore. Un commerciante, vittima di un uomo di 33 anni, con precedenti, arrestato poi dai carabinieri.

I fatti in largo Vittime delle Foibe Istriane, quando un uomo, verso l’orario di chiusura serale, dopo aver fatto ingresso all’interno di un’attività commerciale situata nei pressi della stazione della metro B Laurentina, ha aggredito prendendo a schiaffi al volto il dipendente dell’esercizio commerciale, poi ha aperto la cassa e ha cercato di impossessarsi dei soldi presenti nel cassetto senza tuttavia riuscire nel suo intento.

A quel punto, fra l’altro, ferito in modo lieve alla mano, ha prelevato 6 bottiglie di bevande alcoliche ma è stato bloccato dall’intervento della pattuglia di carabinieri della stazione Roma Eur che lo ha ammanettato. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima che ha rifiutato le cure mediche ed è stato invitato in caserma per presentare la denuncia querela.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, l’uomo è stato arrestato e condotto prima in caserma e successivamente presso le aule di piazzale Clodio, dove il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.