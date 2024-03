Barista minacciato di morte dall'ex proprietario del negozio

Ha rilevato il suo bar chiuso per problemi economici. Poi è cominciato l'inferno: minacce di morte e atti persecutori. Vittima un commerciante, in manette l'ex titolare dell'esercizio commerciale di Segni, in provincia di Roma.

Il barista, esasperato, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Segni raccontando che l'uomo - un 47enne del posto - nel corso dell'ultimo periodo, avrebbe posto in essere reiterate condotte persecutorie nei suoi confronti e dei suoi familiari. Atti intimidatori e minacce di morte per un asserito credito vantato nei confronti del negoziante che ha rilevato un'attività commerciale precedentemente chiusa dal 47enne per problemi economici.

A supporto del quadro indiziario, sono risultati decisivi il racconto dei testimoni e le numerose chiamate estrapolate dal telefono della vittima. Tale condotta ha ingenerato nel denunciante un forte stato d'ansia e timore per la propria incolumità tale da modificare le abitudini di vita. La storia si è conclusa con l’emanazione del provvedimento da parte del tribunale di Velletri che ha posto fine alle condotte denunciate dalla vittima che ha ritrovato la sua tranquillità.

Sono poi stati i carabinieri a dare esecuzione all'ordinanza con la quale il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 47enne di Segni.