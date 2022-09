Chiusure delle campagne elettorali a Roma: piazza del Popolo blindata per gli ultimi appelli

Roma e in particolare piazza del Popolo saranno blindati per gli ultimi appelli prima del voto. Giovedì e venerdì il centrosinistra e il centrodestra saranno sul palco per il rush finale in vista delle elezioni del 25 settembre. In Prefettura ieri si è svolto il comitato per l'ordine e la sicurezza in vista degli ultimi due eventi politici.

L'obiettivo è quello di permettere un sereno svolgimento dei comizi. La Questura è pronta a mettere in campo all'incirca 1.500 tra agenti di polizia, carabinieri e uomini della guardia di finanza a cui si aggiungeranno più di 500 steward dei singoli partiti che si occuperanno della gestione del pubblico nelle piazze.

Si inizia domani alle 17 con Italia sovrana e popolare che chiuderà la campagna elettorale in piazza Santissimi Apostoli. Alla stessa ora, ultimi appelli dal palco in via dei Fori Imperiali per Alleanza Verdi-sinistra. Il clou sarà a piazza del Popolo dove dalle 18 prenderanno voce i candidati del centro destra con i leader della colazione FdI-Lega–FI che si alterneranno sul palco.

All'evento è prevista - secondo fonti della questura - la partecipazione di circa 8000 persone, ma le forze dell'ordine ne attendono almeno il doppio. Saranno allestiti varchi di controllo e di sicurezza: via del Corso, altezza piazza del Popolo; via del Babuino altezza piazza del Popolo; via Gabriele D’Annunzio/Fontana della Vasca piazza del Popolo/Porta del Popolo; via Principessa Clotilde/via Ferdinando di Savoia; via di Ripetta/ Via dell'Oca. Dalle 15 scatteranno anche i divieti di sosta.

Venerdì tocca, sempre in piazza del popolo, al Partito Democratico e al resto del mondo del centro sinistra e del centro. Anche qui - l'appuntamento è fissato per le 16 - si attendono molte più persone di quelle preavvisate, ossia 6000. Dalle 17, il Movimento 5 stelle chiuderà la campagna elettorale in piazza Santissimi Apostoli con un preavviso dato per 2mila persone. Il Terzo Polo di Calenda e Renzi ha invece scelto il Gianicolo per l'ultimo appello prima del voto. Appuntamento a piazzale Garibaldi sempre venerdì e sempre a partire dalle 17.

Non solo politica però. Dalle 9 alle 14, in centro corteo dei "Fridays for Future", movimento impegnato per le azioni in risposta al cambiamento climatico. La manifestazione partirà da piazza della Repubblica per raggiungere i Fori Imperiali, dopo aver percorso via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza Esquilino, di nuovo via Cavour e largo Corrado Ricci. Possibili chiusure, e conseguenti deviazioni, per le linee: 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 910, H.