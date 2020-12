Comitiva di ragazzi perde orientamento in montagna, recuperati dai soccorritori

Hanno perso l'orientamento durante una escursione in montagna. Siamo a Carpineto Romano, in provincia di Roma, dove sabato sera è stato necessario l'intervento degli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per recuperare cinque ragazzi dispersi.

I cinque, tutti classe 1998 e residenti a Roma, erano impegnati in un'escursione sul Monte Semprevisa quando hanno perso l'orientamento e hanno richiesto aiuto. Sul posto sono giunti gli operatori del Soccorso Alpino delle stazioni di Collepardo e Latina, i militari dell'Arma dei Carabinieri e alcuni volontari della Protezione civile locale.

Dopo una breve ricerca i giovani sono stati ritrovati in buone condizioni vicino alla fonte d'acqua di Valle Perti e li hanno riaccompagnati alla propria auto a Pian della Faggeta.