Spari durante una rapina all'Eur, il manager ferito resta in terapia intensiva. La pistola non si trova

È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata e sedato il manager della Palo Alto Networks, multinazionale nel settore della cybersecurity, ferito nella notte tra il 25 e il 26 giugno nel parcheggio esterno del Novotel di viale dell'Oceano Pacifico. F.S., 55 anni di Milano, non sarebbe in pericolo di vita e, quando sarà in grado, sarà ascoltato dagli investigatori della squadra mobile di Roma che indagano sulla rapina finita nel sangue all'Eur.

L'appuntamento nel parcheggio

Il manager di Milano, che era arrivato a Roma per un evento aziendale, è stato ferito da un colpo di pistola che lo ha centrato all'addome. Con lui c'era anche una collega di 40 anni. I due si erano dati appuntamento nel parcheggio incustodito per poi raggiungere altri colleghi per un evento aziendale e così hanno fatto. Al ritorno, però, mentre si stavano salutando, sono stati sorpresi da un uomo armato, A.C. di 47 anni, un rapinatore noto alle forze dell'ordine.

La rapina

Il bandito ha puntato sull'effetto sorpresa, che però è durato poco. Ha strappato la collana in oro alla 40enne e poi ha rapinato il manager milanese che, di tutta risposta, lo ha spintonato. I due hanno lottato e sono partiti alcuni colpi di pistola. II grilletto è stato premuto più volte, a terra sono stati trovati quattro bossoli e due hanno fatto centro, uno ha colpito il 55enne milanese e l'altro ha ferito lo stesso 47enne a un piede.

Le indagini

Unica testimone di quanto accaduto è appunto la collega della vittima. Le telecamere dell'hotel, invece, non riprenderebbero la scena mentre sono state acquisite quelle di zona per ricostruire le vie di fuga e capire se A.C. fosse solo. Già, perché la pistola usata non è stata ancora trovata. Ecco perché l'ipotesi che con lui ci fosse almeno un complice non è esclusa.

Ora il 47enne è piantonato al Sant'Eugenio, non è in pericolo di vita ed è accusato di rapina aggravata. Almeno per ora, perché si valuta se contestargli il tentato omicidio.