Come stanno la bambina di 2 anni e la nonna azzannate da un cane in casa

Sarebbe potuta finire in una tragedia, un'altra a pochi giorni di distanza dalla morte di Paolo Pasqualini, il 39enne sbranato e ucciso da tre rottweiler mentre faceva jogging nel parco di Manziana. Fortunatamente, seppur in gravi condizioni, una bambina di due anni ancora da compiere e la nonna 75enne, sono vive. Anguillara è ancora sotto choc per un'altra aggressione di cani, questa volta in casa.

Nipote e nonna sono entrambe in prognosi riservata e resteranno in ospedale per tutto il week end, ma qualche buona notizia c'è. La piccola, che ha ricevuto ferite al volto e soprattutto alla testa, è cosciente. La donna è stata invece operata ieri all'ospedale San Camillo. L'intervento al braccio sinistro, delicato, è riuscito a scongiurare l'amputazione. In condizioni stabili, resta ricoverata in terapia intensiva, come la nipotina.

Cosa è successo

A ricostruire quando accaduto ci stanno pensando i carabinieri insieme alla procura di Civitavecchia. Al momento non ci sono ipotesi di reato. Secondo quanto appreso la piccola stava giocando come tante altre mattine a casa dei nonni quando quei cani, due pastori tedeschi che conosceva da quando è nata, l'hanno aggredita. È stata questione di pochi istanti e uno, la femmina, si è avventata sulla bimba e sulla nonna.



L'allarme è scattato intorno alle 11 quando i vicini hanno sentito le urla. La bimba, in seguito alle ferite riportate, è stata portata con l'elicottero dal 118 al policlinico Gemelli. È stata ferita al volto, alla testa e agli arti. I medici sono intervenuti intubandola ed è ora in sedazione profonda. Anche la nonna è stata trasportata in ospedale con urgenza, come detto.

Le indagini

I cani sono stati messi in sicurezza. Uno, il pastore tedesco femmina, sarebbe stato individuato come responsabile del ferimento. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Entrambi i cani saranno analizzati e non è esclusa che venga richiesta una perizia anche se, da come si apprende, la vicenda potrebbe catalogarsi come un incidente domestico, diverso dal caso di Paolo Pasqualini.

Il precedente

E proprio sul drammatico precedente di Manziana continuano le indagini. I proprietari dei tre rottweiler sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Dai primi risultati dell'autopsia sul corpo di Pasqualini è emerso che il decesso sia legato a una violenta emorragia. Sul suo corpo sono state riscontrate numerose ferite sugli arti, segno che il 39enne ha tentato di difendersi dalla aggressione, e anche sul collo, viso e su una gamba.