Minaccia la madre e le punta un coltello alla gola, voleva i soldi della pensione

Il 43enne era stato arrestato nel 2013 sempre per maltrattamenti in famiglia

Un incubo in casa. Una mamma vittima del figlio che già era stato in carcere per averla picchiata. Riaccolto nella casa materna ha però ripreso a maltrattarla arrivando a puntarle un coltello alla gola al fine di farsi consegnare i soldi della pensione di invalidità. A mettere fine alle angherie del figlio violento gli agenti di polizia.

A finire in manette un uomo romano di 43 anni. Sono stati i poliziotti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, giunti a casa della vittima, dopo essersi assicurati che la donna stesse bene e, constatare quanto fosse successo. Gli agenti si sono quindi messi alla ricerca dell’uomo che aveva lasciato l’abitazione poco prima del loro arrivo.

La donna, che era riuscita a fuggire e a chiedere aiuto al vicino di casa, ha raccontato i vari episodi occorsi in passato, tra cui un’aggressione che nel 2013 l’aveva costretta a recarsi in ospedale e che era culminata con l’arresto del figlio per maltrattamenti in famiglia.

Tuttavia dopo un anno e mezzo, l’uomo, scarcerato, era tornato a casa continuando con il suo comportamento violento. Anche il vicino di casa, che ha chiamato il 112, ha riportato una situazione familiare molto complessa e ha riferito di aver sentito più volte il 43enne minacciare di morte la madre.

Il figlio, infatti, mediante minacce di morte, aveva costretto la donna a consegnargli l’intera pensione di invalidità. L’uomo, rintracciato dagli agenti è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.