Armato di coltello semina il panico sul bus: passeggeri in fuga

Attimi di paura venerdì su un autobus in transito sulla Gianicolense, all'altezza della stazione Trastevere. Un 41enne russo, a bordo dell'autobus, ha estratto un coltello a serramanico, mostrandolo ai vari passeggeri. In pochi minuti si è generato il panico all'interno del bus, con diversi passeggeri che, giunti alla fermata sono scesi, iniziando a fuggire.

Nel frattempo l'autista, scorgendo una pattuglia della polizia di Stato, ha attirato l'attenzione degli agenti. Questi ultimi, vedendo la gente fuggire, hanno compreso la situazione e sono interventui.

Individuato l’uomo, un cittadino russo di 41 anni, indicato dai passeggeri in fuga, lo hanno bloccato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico. Nel tentativo di divincolarsi l’uomo ha colpito gli agenti con numerosi calci e spallate, per le quali hanno riportato delle lesioni. A seguito di convalida del fermo per l’uomo è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.