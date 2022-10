Preso a bottigliate alla testa da un sedicenne per una sigaretta negata

È stato preso a bottigliate in testa per una sigaretta negata. È quanto successo a Trastevere, nella notte tra sabato e domenica, sul lungotevere Sanzio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un sedicenne ha spaccato una bottiglia in testa a un 22enne perché questo gli aveva negato una sigaretta. Sul posto gli agenti del commissariato Trastevere e un'ambulanza del 118.

Il ragazzo ferito è stato trasportato al Fatebenefratelli, dove è entrato in codice rosso. Ne avrà per 15 giorni. Ha riportato ferite anche allo zigomo e alla bocca. I poliziotti, poco dopo, hanno individuato l'aggressore di 16 anni. Era in compagnia di altri 4 ragazzi. Il minorenne è stato denunciato per il reato di lesioni e riaffidato ai genitori.

"Oramai Roma è una città abbandonata a sé stessa. Mentre l'assessore capitolino Monica Lucarelli addirittura pochi giorni fa sosteneva che la Capitale è una città sicura, non passa giorno che non si registrino nella nostra città aggressioni, furti, scippi, risse, stupri e violenze di ogni genere che si accompagnano alla conferma di un profondo radicamento della criminalità organizzata sul nostro territorio. - dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca -trastevere.html Continuare a negare o a sottostimare il problema non aiuta a risolverlo e a rendere Roma più sicura. Oramai non c'è un quartiere che possa sentirsi al sicuro e l'amministrazione capitolina deve fare la propria parte".

"Come Fratelli d'Italia attendiamo che il Campidoglio dia seguito al nostro ordine del giorno approvato all'unanimità dall'assemblea capitolina che tra le altre cose impegna il Sindaco e gli assessori competenti ad attivarsi presso il Governo affinché la città di Roma sia dotata di adeguati mezzi, strumenti e personale delle forze di polizia; a dar vita ad operazioni di recupero, bonifica e illuminazione di strade e piazze; e a promuovere progetti e campagne sulla cultura della legalità nelle scuole e nei quartieri della Capitale", la conclusione.