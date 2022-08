Prende il padre a martellate in testa sul posto di lavoro e scappa a bordo di un bus

Mattinata di paura in zona Casetta Mattei, dove una donna di 40 si è recata sul posto di lavoro del padre, un cantiere edile, e lo ha colpito con un martello lasciandolo in terra. Poi è scappata a bordo di un autobus ed è stata arrestata dai carabinieri.

È quanto ricostruito in una prima fase di indagine dai militari dell'Arma, allertati dai colleghi dell'uomo - un 72enne - intervenuti per dividere padre e figlia durante una lite. Secondo quanto emerso, la donna a seguito del diverbio avrebbe impugnato un martello da carpentiere colpendo di testa il padre. Soccorso, l'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

La donna, allontanata dai colleghi del padre, è poi fuggita a bordo dell'autobus 701 dove è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri. È accusata di lesioni personali aggravate. La sua posizione è al vaglio della magistratura.