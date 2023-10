Colosseo, multati 13 "acchiappini" e allontanati dall'area archeologica per 48 ore

Dopo le denunce, gli articoli ed i video di RomaToday, son scattati nuovi controlli nella zona dei Fori Imperiali, in particolare al Colosseo. Fermati, dai carabinieri del comando piazza Venezia con il supporto dei militari della Compagnia Speciale di Roma, tredici “acchiappini”, i procacciatori di tour.

Tour al Colosseo

Con i biglietti introvabili continuano a proliferare queste figure, gli “acchiappini”, persone che lavorano per le agenzie on line che vendono tour organizzati con una guida, con prezzi che vanno dai 40 ai 60 euro a fronte dei 18 euro del ticket di ingresso al Parco archeologico, che comprende anche l’accesso al Foro e al Palatino.

I militari, nel corso dei controlli, hanno sorpreso tredici persone, tutte prive di autorizzazioni, mentre cercavano di procacciare turisti, offrendo la vendita di tour guidati per il Colosseo. I carabinieri hanno fatto scattare per tutti le sanzioni amministrative, per un totale di 6.500 euro ed hanno provveduto a sequestrare i badge e tutto il materiale pubblicitario rinvenuto. Inoltre, i militari hanno notificato a tutti i sanzionati l’ordine di allontanamento dall’area per le successive 48 ore.

Drone in volo

inoltre, un cittadino australiano di 47 anni è stato denunciato a piede libero, poiché è stato sorpreso dai militari mentre pilotava un drone nell’area, su cui vige il divieto di sorvolo. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, anzi. A giugno 2023 erano stati denunciati un turista argentino ed uno messicano. A fine agosto la denuncia era scattata per un italiano e, il 4 settembre, per un altro australiano.