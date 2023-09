Colosseo: inseguono e rapinano due minorenni, arrestati

I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo della compagnia di Roma piazza Dante, hanno arrestato due persone di nazionalità egiziana, gravemente indiziati del reato di rapina in concorso aggravata. I due indagati avrebbero inseguito i due minori fino a largo Corrado Ricci a pochi passi dal Colosseo e dopo averli accerchiati li avrebbero aggrediti con lo scopo di impossessarsi di due collanine d’oro che una delle due vittime portava al collo.



I fatti risalgono allo scorso 31 agosto quando, le due giovani vittime hanno visto un gruppetto di tre persone che li stava seguendo. Arrivati nei pressi di via Cavour gli stranieri hanno strattonato i due minori, aggredendoli poi a calci e pugni e strappandogli via dal collo due collanine d’oro. I Carabinieri hanno attivato le ricerche e sono riusciti a bloccare e arrestare due degli stranieri mentre un terzo è riuscito a fuggire.



Accusati di rapina aggravata, i due arrestati sono stati giudicati con il rito direttissimo dove al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri.