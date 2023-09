Bot per comprare i biglietti per il Colosseo e rivenderli a prezzi maggiorati: l'inchiesta dell'Antitrust sui bagarini online

Come anticipato da RomaToday a luglio, l’Antitrust ha avviato un’indagine sull’attività di bagarinaggio sui biglietti online mettendo nel mirino cinque aziende per il servizio di vendita dei biglietti per l'ingresso al Parco Archeologico del Colosseo, che comprende le aree dell'Anfiteatro Flavio-Colosseo, del Palatino, del Foro Romano e della Domus Aurea.

L’istruttoria è stata aperta nei confronti di CoopCulture, Musement, GetYourGuide, Tiqets e Viator, anche in seguito alle inchieste che Dossier (qui la prima inchiesta sul caso, qui la seconda) aveva dedicato al tema. Al centro dell'inchiesta, l'impossibilità di acquistare biglietti per entrare al Colosseo passando attraverso CoopCulture, la cooperativa incaricata del servizio di biglietteria. Questo perché i biglietti verrebbero acquistati in blocco da rivenditori online che abbinano l'ingresso a visite guidate, con conseguente aumento del prezzo e impossibilità, da parte di chi accede al sito di CoopCulture, di comprare autonomamente il biglietto a prezzo standard.

Biglietti da 18 a 68 euro

Qualche esempio lo fornisce direttamente l'Antitrust: ad aprile, a fronte di un prezzo ufficiale del biglietto d’ingresso pari a 18 euro (16 euro ingresso + 2 euro diritto di prevendita), sul sito di Tiqets, ad aprile, il biglietto era disponibile e veniva venduto a partire da 35 euro (con accesso il 28 aprile 2023, con ingresso prioritario, ovvero evitando la fila), mentre su Musement saliva addirittura a a 68 euro (con accesso il 28 aprile 2023, con visita guidata in inglese).

Pubblicato l'avviso di avvio dell'istruttoria

L’11 settembre l’autorità garante della concorrenza e del mercato, complice “l’esito infruttuoso del tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio, operato in data 21 luglio 2023”, ha ufficializzato l’avvio del procedimento pubblicando un avviso sul Bollettino settimanale. Questo significa, in sintesi, che quanto raccolto e accertato sino a oggi dall’Antitrust non è sufficiente a chiudere il procedimento, e che l’indagine proseguirà con raccolta di altro materiale.

“Secondo quanto emerge da notizie di stampa, con riferimento alla fruibilità del Parco Archeologico del Colosseo da parte dei visitatori, a partire dal 2022, con il superamento della fase pandemica e la ripresa dei normali flussi turistici nella capitale, la reperibilità dei biglietti per la visita di tale sito archeologico è divenuta sempre più difficoltosa - scrive l’Antitrust - in quanto, fino al maggio 2023, non era stati riaperta alcuna biglietteria fisica presso gli ingressi dei siti e i biglietti emessi dal rivenditore ufficiale, CoopCulture, tramite la piattaforma online, si esauriscono entro pochi minuti dalla messa in rete, poiché non sarebbero stati adottati meccanismi atti a limitare procedure di accaparramento da parte dei sistemi automatici di acquisto dei biglietti”.

Bot per comprare i biglietti e rivenderli a prezzi maggiorati

“Per tali motivi - prosegue l’Antitrust - i biglietti per la visita del Parco Archeologico del Colosseo non sarebbero mai sostanzialmente disponibili sul sito del venditore ufficiale, CoopCulture, bensì soltanto sulle piattaforme di altri operatori (quali GetYourGuide, Viator, Tiqets, Musement) che li accaparrerebbero grazie all’impiego di sistemi automatici di acquisto dei biglietti (cosiddetti "bot"), per poi rivenderli a prezzo maggiorato sui propri canali. Ciò preclude l’acquisto diretto sul sito ufficiale a chiunque, visitatori singoli, gruppo-classe o guida turistica, abbia interesse alla visita dei monumenti inclusi nell’area. Inoltre, la vendita dei biglietti sui siti dei citati operatori risulterebbe spesso inevitabilmente abbinata a servizi accessori di guida turistica, così da non consentire l’acquisto del solo titolo di ingresso al Parco Archeologico del Colosseo”.

Rischio sanzioni in caso di mancata fornitura di documentazione

L’Antistrust ha quindi avvisato dell’avvio del procedimento, chiedendo contestualmente alle società di fornire una serie di documenti e informazioni “al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata”, tutto entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. In caso contrario, potrebbe scattare una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro - se i soggetti rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti - o da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.