Colosseo, i biglietti nominali non scoraggiano bagarini e "acchiappini": multe per 8.500 euro

Nella prima giornata nella quale è entrato in vigore l'obbligo del biglietto nominale per il Colosseo, bagarini e "acchiappini" hanno continuato a "lavorare" per piazzare quei biglietti che, prima del nuovo provvedimento, hanno necessità di smaltire una serie di biglietti del secondary ticket.

Un interregno che, secondo quanto si apprende, durerà per circa un mese con le forze dell'ordine che, nei prossimi trenta giorni, continueranno in maniera serrata i controlli. E proprio ieri i carabinieri hanno pizzicato e allontanato sei abusivi.

Si tratta di un cittadino del Gambia, due del Pakistan, un cittadino italiano, uno del Bangladesh e uno della Repubblica Ceca che cercavano di procacciare turisti stranieri, offrendo la vendita di tour guidati per il Colosseo e biglietti per tour in autobus scoperti, senza i necessari titoli e autorizzazioni.

Nei loro confronti, i carabinieri di piazza Venezia hanno proceduto alla contestazione della violazione amministrativa per un totale di 8.500 euro con notifica dell'ordine di allontanamento, oltre al sequestro di vari badge. Durante i controlli è stato sorpreso anche un cittadino del Bangladesh e vendere 8 ombrelli e 16 poncho privi di marchio. Tutto il materiale è stato sequestrato.