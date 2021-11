Roma, cambio al vertice del 1° reggimento Granatieri di Sardegna

Il Colonnello Domenico Pisapia è il nuovo Comandante del 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna”, la più antica specialità dell’Esercito.

Roma. Venerdì 12 novembre 2021 Ha avuto luogo oggi a Roma, presso la caserma “Gandin”, alla presenza del Comandante della Brigata “Granatieri di Sardegna”, Generale di Brigata Liberato Amadio, la cerimonia di avvicendamento del Comandante del 1° reggimento “Granatieri di Sardegna”.



Il Colonnello Giuseppe Diotallevi, 113° Comandante, ha passato il testimone dopo un anno di comando in cui i “Bianchi Alamari” sono stati impiegati su diversi fronti, addestrativi e operativi: il comando della Task Force “Strade Sicure”, nel primo semestre ’21, e della Task Force “G20” nel mese di ottobre nella città di Roma, le attività addestrative in molti dei poligoni nazionali e le molteplici attività di Alta Rappresentanza presso le sedi degli Organi Istituzionali della Repubblica.

Nel discorso di commiato, il Colonnello Diotallevi ha ringraziato tutti i Granatieri per l’indiscutibile slancio, ardore e fedeltà di intenti dimostrati durante tutto il periodo di comando, citando le parole di Sant’Agostino: “nella Casa del giusto, anche coloro che esercitano un comando non fanno in realtà altro che prestare un servizio a coloro i quali sembrano comandare; essi di fatti non comandano per cupidigia di dominio ma per dovere di far del bene agli uomini, non per orgoglio di primeggiare, ma per amore di provvedere”.



Il Comandante della Brigata “Granatieri di Sardegna”, Generale di Brigata Liberato AMADIO, ha sottolineato i recenti successi del reggimento sia in ambito operativo, evidenziando l’enorme sacrificio che tutta la Brigata spende per garantire costantemente la sicurezza nella Capitale nel quadro dell’Operazione “Strade Sicure”, sia in campo addestrativo, con i continui impegni nelle esercitazioni con il Sistema Integrato per l’Addestramento Terrestre – SIAT, presso il poligono di Monte Romano e nelle attività addestrative pianificate dalla Divisione Acqui. Il Colonnello Pisapia proviene dal Comando Operativo di Vertice Interforze.