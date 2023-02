Allarme sicurezza ai Colli Portuensi: "Furti sulle auto e scippi in pieno giorno"

Auto con i finestrini distrutti, razziate durante la notte, tentativi di furto e scippi in pieno giorno. È allarme sicurezza tra il Casaletto e i Colli Portuensi, una zona che, complice l’isolamento, è spesso presa di mira da ladri e sbandati.

“Siamo tutti un po’ intimoriri: usciamo di casa al mattino senza sapere cosa troveremo - spiega a RomaToday Vittorio, abitante di via Tommaso Vallauri - Qualche tempo fa mi hanno rubato la macchina, pochi giorni fa è toccato a mio figlio: ha lasciato la macchina parcheggiata in strada, la mattina successiva l’ha trovata con i finestrini spaccati, lo zaino sparito. E come a lui è capitato anche ad altri residenti di via Vallauri e di via Funaioli”.

Donna scippata in viale Newton

Un altro episodio preoccupante si è verificato venerdì, quando una pensionata residente in viale Newton è stata scippata appena uscita di casa da un uomo che le ha strappato la borsa ed è poi salito su un’auto che l’aspettava a bordo strada: “È successo nel giro di pochi minuti e alle 10 del mattino - conferma Vittorio - La vittima è la mia vicina di casa, che ha subito avvisato il 112. Anche noi abbiamo segnalato ai carabinieri i ripetuti episodi che si sono verificati nella nostra strada con la speranza che aumentino i controlli”.

La richiesta degli abitanti della zona è appunto quella di potenziare i presidi delle forze dell’ordine nel quadrante compreso tra viale Newton e via del Casaletto, una zona residenziale e per questo poco frequentata in orario notturno: “Io e mia moglie abbiamo timore a uscire presto la mattina o la sera anche solo per portare a passeggio il cane. Siamo un po’ spaventati, e una maggiore presenza delle forze dell’ordine, unita a maggiore illuminazione, potrebbe fungere da deterrente”.