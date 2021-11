Sfrattata madre di due minori: per loro una struttura d'accoglienza del Comune

Il 26 ottobre l'ufficiale giudiziario arrivato a via Bartoloni, Colli Albani, aveva accordato il rinvio dello sfratto al 30 novembre. Oggi che quel giorno è arrivato, Yatnaris insieme ai suoi tre figli (una ragazza di 23 anni e due bambini di 11 anni e 9 mesi) ha dovuto fare i bagagli e lasciare l'appartamento di cui non riusciva a pagare l'affitto. Come in precedenza, anche oggi a presidiare l'intervento (due gli autoblindo della polizia presenti) c'era una delegazione dell'Unione Inquilini e dopo cinque ore di trattativa è stato possibile trovare una soluzione.

La proposta del Comune: "Separare la madre dai due bambini"

"Il Comune inizialmente aveva fatto sapere che non c'era alternativa - spiega a Roma Today Fabrizio Ragucci del sindacato inquilini - se non separare la madre dai due figli minori e dalla figlia maggiore, alla quale avevamo trovato una sistemazione temporanea a casa di amici. A quel punto, non potendo accettare una soluzione del genere, ci siamo messi al telefono con la sala operativa sociale di Roma Capitale".

Tutta la famiglia verrà accolta a Roma Est

Quando tutto sembrava perduto, vista l'indisponibilità iniziale degli uffici comunali a trovare un alloggio temporaneo, una struttura d'accoglienza a Roma Est si è resa disponibile. "Daranno un posto per dormire a tutto il nucleo - fa sapere Ragucci - e nel frattempo Yatnaris potrà trovare un altro appartamento in affitto col sostegno economico del Comune. Dopodiché speriamo che entro due anni le venga assegnato un alloggio popolare. Siamo stati caparbi, anche il supporto dell'assessora al Sociale di Roma Capitale Barbara Funari e della consigliera del MunicipioVII Emanuela Ammerata è stato decisivo".

"Gualtieri si metta al tavolo con il Prefetto"

Per una Yatnaris che evita di finire in strada, però, ci sono tante altre situazioni che non trovano uno sbocco positivo: "E' come svuotare il mare con un cucchiaino - conclude Ragucci dell'Unione Inquilini -. Oggi sono contento perché siamo riusciti a trovare un'alternativa valida a una donna sola con tre figli, ma altri dieci invece vengono sfrattati senza soluzioni degne di essere chiamate tali. Ho fiducia, però, perché l'amministrazione sembra disposta ad un dialogo e mi aspetto che la mozione sulla sospensione degli sfratti che abbiamo presentato noi, Sunia e Sicet tramite il consigliere Luparelli venga approvata in aula, così da impegnare il sindaco Gualtieri a mettersi al tavolo col Prefetto e con le parti sociali per affrontare il tema, sospendere e graduare gli interventi per dare tempo al Comune di trovare una soluzione efficace".