Colli Albani, anziano rapinato appena uscito dalla banca

Hanno notato la loro preda appena uscita dalla banca, l'hanno seguita fino al supermercato e sono entrati in azione. La vittima, un anziano signore, non ha potuto fare altro che urlare. A soccorrerlo, recuperando anche il portafogli rubato, un poliziotto che stava passeggiando in quel momento in zona, perché libero dal servizio.

È quanto accaduto intorno alle 12 di lunedì scorso in via Giovanni Botero, all'angolo con via Appia Nuova, in zona Colli Albani. Senza mai perderli di vista e dopo aver richiesto l'ausilio dei suoi colleghi, l'agente, seppure non al lavoro in quel frangente, li ha pedinati fino all'interno di un giardino.

Arrivati i rinforzi, è scattato il blitz. Uno dei due ladri, una volta accorto della presenza delle forze dell'ordine, ha cercato di nascondere il contenuto del portafogli a terra, mentre il complice ha cercato di nascondere nella tasca dei pantaloni il portafogli ormai vuoto. Fermati ed identificati, i due - romeni di 37 e 21 anni - oltre al denaro, avevano rubato anche una carta bancomat e una carta di credito. Portati negli uffici del commissariato e dopo aver accertato che le carte erano di proprietà della vittima, i due sono stati arrestati per furto con destrezza.