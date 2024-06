Si barrica in casa e minaccia il suicidio, dopo 4 ore e mezza i carabinieri e la sua compagna lo salvano

Momenti di tensione nella mattinata di oggi a Colleferro, in provincia di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino quando, da un appartmento, si sono sentite delle urla e due donne uscite di corsa, poi soccorse dal personale del 118.

In casa c'era un uomo, fidanzato con una delle due, che si era chiuso in casa con due cani e ha minacciato il suicidio, armato di un coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro che hanno subito instaurato un dialogo con l'uomo in attesa dell'arrivo del negoziatore dei militari del nucleo investigativo del gruppo di Frascati.

Il tutto mentre l'uomo lanciava dalla finestra alcune suppellettili e pezzi di mobile. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Dopo circa 4 ore e mezza, convinto dal negoziatore dei carabinieri e anche dalla convivente, l'uomo si è consegnato dopo un pianto liberatorio ed è stato condotto in ospedale.