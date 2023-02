Il salone da parrucchiera dove si fanno i ritocchini estetici

Un centro estetico abusivo dove venivano fatti ritocchini. Punture non autorizzate alle pazienti-clienti che andavano lì. A scoprire il centro nel cuore di Colleferro, sono stati i carabinieri del Nas di Roma, a seguito di ispezione all'interno di un salone di parrucchiera, hanno denunciato in stato di libertà due donne in concorso per esercizio abusivo della professione medica.

I militari dell'Arma hanno sorpreso, all'interno di un piccolo locale del salone, una delle due donne mentre stava per fare una iniezione di filler a una cliente, che era già distesa sul lettino e pronta per il trattamento estetico. Nel locale utilizzato per l'esercizio abusivo della professione medica, è stata trovata una valigetta contenente diverse confezioni di filler ed altri prodotti di medicina estetica nonché fiale di adrenalina ed anestetico.

Al termine delle formalità e delle perquisizioni, i militari hanno proceduto al sequestro del locale utilizzato dal finto medico ed hanno deferito in stato di libertà in concorso per il medesimo reato anche la titolare del salone di parrucchiera. Titolare del fascicolo è la Procura di Velletri, che coordina le indagini che sono ancora in corso.