Colle Prenestino: le misteriose scritte no vax che hanno imbrattato la sede INPS

“Co2=Frode”, “Digitale trappola criminale” e “Co2 e Ag2030 truffa come covid”. Non è stato affatto un bel risveglio quello dei dipendenti della sede INPS Casilino Prenestino che pochi giorni fa hanno trovato i muri dell’edificio imbrattati da questa serie incredibile di scritte realizzate con vernice rossa. I messaggi sono appunto quelli appena citati e fanno dunque pensare a una firma no vax. Il palazzo dell’istituto di previdenza sociale si trova al civico 59 di via Emilio Longoni, in zona Colle Prenestino: i dipendenti hanno scattato alcune foto che poi hanno fatto il giro del web, ma non riescono a capacitarsi di chi possa aver commesso un simile scempio. RomaToday ha contattato proprio i lavoratori di questa sede, ma nessuno si è sbilanciato e non riesce ancora a rendersi conto di quanto accaduto.

A indagare sull’episodio sono gli agenti della polizia locale di Roma Capitale: potrebbero essere determinanti le telecamere in zona che dovrebbero mostrare gli autori delle scritte, anche se per il momento tutto tace e non ci sono stati aggiornamenti in merito al caso. Forse si tratta di una casualità, ma i muri sono stati imbrattati a poche ore dalla pubblicazione di un servizio di “Striscia la Notizia” che ha avuto come sfondo proprio la sede INPS del Casilino Prenestino. L’inviato Jimmy Ghione è infatti intervenuto per verificare il rilascio degli scontrini fiscali da parte del bar interno dell’edificio, riscontrando come i clienti possano fare acquisti senza l’emissione della fattura.

Non sembra esserci un nesso tra i due fatti, anche perché le scritte realizzate con la vernice rossa fanno riferimento all’inquinamento e ai vaccini. Inoltre, a Via Longani è comparsa una sigla inconfondibile, una W cerchiata. Si tratta del simbolo che identifica alcuni gruppi no vax, convinti che l’Italia sia stata sottoposta a una vera e propria dittatura sanitaria durante la pandemia. Secondo una interpretazione che va per la maggiore, non sarebbe una semplice W, ma la sintesi di ben 4 V distinte che significherebbero “Vi veri universum vivus vici” (frase latina che si può tradurre come “Con la forza della verità, vivendo, ho conquistato l’Universo”).