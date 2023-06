Turista accerchiato dal branco e rapinato a Colle Oppio

Accerchiato dal branco a Colle Oppio, minacciato con un coltello, ferito e rapinato. È successo a un turista di 30 anni di nazionalità slovena, arrivato nella Capitale per una breve vacanza.

I fatti risalgono alla notte tra il 20 e il 21 giugno scorsi. L’uomo stava camminando in via delle Terme di Tito, costeggiando il parco del Colle Oppio, quando si è ritrovato davanti un gruppo composto da una decina di persone. Tra loro si è fatto avanti un uomo - che il turista ha descritto come di origini nordafricane - che gli ha puntato contro un coltello e gli ha strappato la catenina dal collo, ferendolo poi di striscio a un fianco per scappare.

Il trentenne ha chiamato il 112, e sul posto è intervenuta la polizia, con una volante Viminale che lo ha raggiunto sul posto. Al loro arrivo, gli agenti non hanno trovato traccia del rapinatore e del resto del branco e hanno raccolto la testimonianza del turista, che ha rifiutato l’ambulanza alla luce della ferita fortunatamente superficiale. Le indagini sono adesso in corso, coordinate dal commissariato Esquilino: al vaglio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.