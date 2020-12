Colle Oppio, strappa una collana ad un passante e fugge: preso dopo inseguimento

Giovedì pomeriggio una pattuglia del I Gruppo Trevi della Polizia Locale, diretto dal dott. Maurizio Maggi, durante uno dei consueti controlli nell'area del Colle Oppio, ha arrestato un cittadino di nazionalità egiziana di 24 anni dopo un furto con strappo di una collanina ai danni di un signore di 64 anni a passeggio nella zona.

Gli agenti, attratti dalle grida dell’uomo, hanno visto il ragazzo intento a scappare lungo via Labicana e lo hanno inseguito fino a via Merulana, dove è stato bloccato e tratto in arresto.