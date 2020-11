Colle Oppio, spacca specchietti di sei auto parcheggiate: fermato da carabiniere in borghese

Nella tarda serata di ieri a Roma un pakistano di 23 anni, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato.

E' stato sorpreso dal custode di uno stabile e da un carabiniere libero dal servizio mentre, senza alcun motivo, stava spaccando gli specchietti retrovisori di alcune auto in sosta in via Mecenate, nel centro storico.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Compagnia Carabinieri di piazza Dante. Dopo aver trasportato il 23enne in caserma, i militari hanno fatto scattare nei suoi confronti il deferimento all'Autorità Giudiziaria.