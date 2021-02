Colle Oppio, dosi nascoste nelle scarpe e poi vendute nel parco

Nel pomeriggio di lunedì, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia piazza Dante hanno arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un maliano di 32 anni, con precedenti specifici e nella Capitale senza fissa dimora.

L’uomo è stato sorpreso dai militari nel parco di Colle Oppio dove stava confabulando con due persone che, alla vista della pattuglia, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Considerata la situazione, i Carabinieri hanno proceduto al controllo del 32enne, trovato in possesso di una decina di grammi tra hashish e marijuana nascosti sotto la suola di una delle scarpe che calzava. Nelle tasche, sono sati rinvenuti 300 euro, somma ritenuta provento della sua attività di spaccio e, quindi, sequestrata. Il pusher è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.