Accasciato sulla panchina in ipotermia, gli agenti di Roma Capitale lo salvano in extremis

Il freddo che è tornato a stringere la Capitale in una morsa sabato notte ha rischiato di fare un’altra vittima, salvata grazie al provvidenziale passaggio di una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale.

Tutto è successo in zona Colle Oppio, dove gli agenti erano impegnati un pattugliamento. All’altezza di una panchina hanno visto un uomo immobile, gli occhi sbarrati fissi nel vuoto, la bocca aperta e nessuna reazione agli stimoli. A quel punto hanno capito che era ormai in una fase avanzata di ipotermia e hanno chiamato subito il 112, cercando in attesa dei sanitari di stimolarlo e riscaldarlo per non fargli perdere conoscenza.

Quando sul posto è arrivata l’ambulanza il battito cardiaco era flebile, ma ancora presente: il trasferimento in ospedale San Giovanni ha scongiurato il peggio. I caschi bianchi hanno quindi preso contatti con un’associazione di volontariato per assistere l’uomo, rivelatosi un cittadino straniero in difficoltà economiche. Con tutta probabilità uno dei tantissimi senzatetto che in questo rigido inverno è costretto a trascorrere giorni e notti per strada al freddo, senza un riparo. Da inizio anno le vittime del freddo tra i clochard sono state tre.