Collatino, cade dal terzo piano: morta una donna

Tragedia al Collatino dove una donna è stata trovata morta in strada nel pomeriggio di ieri. La vittima, 55 anni, è stata soccorsa dal personale medico del 118, ma non c'è stato nulla da fare. A dare l'allarme diversi residenti che hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto la polizia con le auto del Reparto Volanti del commissariato Torpignattara.

Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori di San Vitale e grazie all'ascolto dei testimoni, la donna sarebbe precipitata dal terzo piano della palazzina dove abitava finendo sul marciapiede. Fatale la caduta. L'ipotesi più probabile secondo gli inquirenti è quella che si sia trattato di un estremo gesto.