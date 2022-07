Panico sulla Collatina: 31enne lancia tavolini e distrugge una vetrina. Ferito un uomo

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi su via Collatina, nella zona di Tor Sapienza. Un 31enne, originario del Mali, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha iniziato a dare in escandescenze, lanciando tavoli e arrivando a distruggere la vetrina con un cacciavite. Panico tra i presenti, con una delle lavoratrici che si è barricata all'interno.

A provare a calmare l'uomo un avventore del locale, finito colpito dal cacciavite e con una ferita che ha richiesto le cure mediche all'ospedale Pertini di Roma, in codice giallo. A bloccare il cittadino africano l'intervento di una pattuglia del gruppo Sicurezza pubblica ed emergenziale della polizia locale di Roma Capitale, in quel momento in transito nella zona. Il giovane è stato fermato e portato al comando di Ponte di Nona.

A diffondere la notizia, poi confermata a RomaToday da fonti ufficiali, il sindacato Sulpl. Sull'episodio va registrato il commento del segretario regionale del Sulpl Lazio, Alessandro Marchetti: "Episodi come questo, ormai quotidiani, rendono evidente come sia ormai mutato il contesto degli interventi richiesti al personale delle polizie locali d'Italia, ormai presenza sempre più prevalente nei territori metropolitani. È giunto il momento di riconoscere con una legge di riforma nazionale, le esigenze del personale, che si trova quotidianamente a svolgere vere e proprie attività di polizia, senza avere le tutele, gli equipaggiamenti ed ahinoi la stessa formazione, dei lavoratori di tutte le altre forze dell'ordine. Esprimo il mio plauso ai colleghi intervenuti, per aver gestito con professionalità e freddezza, un individuo armato in stato di agitazione".