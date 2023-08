Colla sulla porta, poi la aprono con l'acido nitrico: la tecnica dei ladri d'appartamento

Prima il sopralluogo, poi l'applicazione della colla nella serratura. Il giorno dopo un nuovo controllo, per accertare se la colla sia ancora intonsa. Un segnale, che indica che l'appartamento è vuoto. Da qui lo scasso, con i topi d'appartamento pronti a svaligiare l'abitazione. È questa una delle tante tecniche utilizzate dai ladri. Ma non sempre la fanno franca. Lo sanno bene due uomini, fermati in flagranza di reato dalla polizia a Talenti.

Sono stati gli agenti del IX distretto Esposizione e del commissariato Sant'Ippolito a seguire per giorni un'auto sospetta con due persone a bordo e, proprio mentre le stesse tentavano di forzare la serratura di un appartamento con arnesi da scasso e acido nitrico, le hanno raggiunte e bloccate. In manette due cittadini georgiani di 32 e 26 anni.

La dinamica è stata quella solitamente riscontrata dagli investigatori. Viene eseguita solo dopo un primo sopralluogo, durante il quale i sospettati, dopo aver deciso l’obiettivo, applicano della colla tra i battenti della porta. A quel punto, una volta ritornati sul posto, dopo aver riscontrato che la colla è ancora lí intonsa, simbolo che la casa è vuota e i proprietari sono fuori, decidono di agire.

Scoperti, i 2 hanno tentato di fuggire ingaggiando una colluttazione con gli agenti intervenuti, ma sono stati definitivamente bloccati all’esterno dello stabile, posto in via Guelfo Civinini. La perquisizione domiciliare presso l’appartamento dei due sospettati ha permesso il ritrovamento, oltre che di altro materiale atto allo scasso, anche di 2 Rolex, probabile provento di attività illecita.

Ladri d'appartamento all'Aurelio

Pochi minuti dopo, in un’altra zona della città, i poliziotti del XIII distretto Aurelio e del XIV Primavalle hanno tratto in arresto altri 2 cittadini georgiani di 26 e 28 anni per furto. Gli agenti, avvisati dalla portiera di una palazzina in via Giuseppe de Camillis - all'Aurelio - sono riusciti a sorprendere i 2 stranieri mentre erano ancora all’interno dell’appartamento, dopo essere passati dalla porta finestra dell’abitazione. La posizione dei 4 arrestati è al vaglio dell’autorità giudiziaria.