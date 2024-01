Precipita da una finestra mentre fa le pulizie, grave una colf

Precipitata nel vuoto mentre faceva le pulizie. Caduta da una finestra del terzo piano - da un'altezza di cinque metri - la colf è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 15 gennaio, da un edificio del centro storico che fa parte della chiesa dei Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni, in piazza San Silvestro.

La collaboratrice domestica - una donna italiana di 57 anni - era impegnata nella pulizia di una finestra del terzo piano che affaccia in via del Pozzetto quando è precipitata nel cortile interno della struttura religiosa. Richiesto l'intervento al 112 la colf è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I dove si trova ancora in prognosi riservata.

Al fine di accertare le cause dell'incidente sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro della Asl competente e i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina. Informato il magistrato di turno gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti sulle procedure di sicurezza seguite all'interno dell'istituto religioso dove è avvenuto l'accaduto.