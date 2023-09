La colazione interrotta dal blitz: cornetto e caffè per chiudere la notte delle vedette di Tor Bella Monaca

Un cornetto caldo e un caffè fumante in un barattolo di vetro che una volta conteneva yogurt. Poi le tante dosi di droga, soprattutto cocaina, nascoste nei vani ascensore e nei muri dei palazzi popolari. Il tutto per garantire sempre e a tutte le ore la vendita di sostanza stupefacente in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca, il supermarket della droga più grande e attivo di Roma.

La colazione era per una vedetta. A fotografarla sono stati i carabinieri di Tor Bella Monaca e del gruppo Frascati nel blitz avvenuto nella mattinata di oggi. Un chiaro segnale di come funziona il welfare dello spaccio, non solo inteso come sostegno legale ma anche come pasti, dalla colazione appunto e fino alla cena, garantiti per chi "lavora" come vedetta che nel proprio turno riesce a portarsi in tasca dai cinquanta ai centocinquanta euro al giorno.

Questo perché bisogna sempre dare continuità alla vendita di droga. Una prassi che non è una novità. In una operazione dei carabinieri del 2020 a San Basilio, un altro grande supermercato della droga, emerse la figura di una donna che cucinava per pusher e vedette, come si leggeva nella memore della Pm Barbara Zuin: "Stasera faccio la pasta con la pancetta. Faccio i paccheri per 10-11 persone".

Pasti garantiti, così come sempre assicurate devono essere le dosi per lo spaccio e i vani ascensori di via dell'Archeologia sono un posto sicuro. Una pratica diffusa che a Tor Bella Monaca i pusher e i carabinieri che li contrastano, conoscono bene come abbiamo raccontato in passato anche in questo articolo.

Quei vani, quelli degli ascensori fuori uso, sono diventati negli anni il nascondiglio preferito per occultare la droga. Per evitare che durante la perquisizione personale lo stupefacente venga trovato addosso allo spacciatore. Ma vengono utilizzati anche per nascondere soldi in contanti e, non di rado, armi.