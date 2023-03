Da Guidonia a Roma nord per spacciare cocaina

In trasferta da Villalba di Guidonia a Roma Nord per spacciare cocaina. A finire in manette un 43enne, sorpreso a cedere una dose ad un cliente. Sono stati gli agenti del personale del commissariato Porta Pia ad intervenire in via della Bufalotta nel pomeriggio di giovedì 9 marzo. Qui i poliziotti hanno notato l'uomo - già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga - mentre cedeva una dose a un 40enne.

Fermata l'auto sulla quale si trovava il 43enne di Guidonia, nella stessa sono state trovate e sequestrare 73 buste termosaldate contenenti crack e cocaina per un peso di circa 45 grammi. Nella macchina anche 485 euro, ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Giudicato con rito direttissimo l'arresto è stato convalidato.