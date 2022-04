La cocaina venduta attraverso un foro della vetrata condominiale

A Tor Bella Monaca ci si ingegna sempre per vendere droga e, possibilmente, evitare l'arresto. Questa volta però lo stratagemma non è bastato ad un 27enne romano. Il giovane nonostante fosse agli arresti domiciliari per violazione delle leggi sugli stupefacenti, ha continuato a spacciare al di fuori della sua abitazione.



Il ragazzo è stato sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina ad un cliente attraverso un foro praticato in un vetro dello stabile condominiale in via dell'Archeologia. Il pusher è stato bloccato e trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e 430 euro in contanti. Dovrà rispondere di evasione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno arrestato anche una 37enne originaria di Napoli con precedenti, notata anche lei in via dell'Archeologia a cedere dosi di cocaina ad un giovane. La donna ha tentato la fuga ma è stata bloccata poco dopo e trovata in possesso di 7 dosi della stessa droga e 150 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Sempre in via dell'Archeologia, i militari hanno arrestato un 29enne romano, senza occupazione, trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e una 39enne, originaria della provincia di Caserta ma residente a Frascati, già nota alle forze dell’ordine, trovata in possesso di 45 dosi di eroina.

Nei guai è finito anche un 20enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di crack ad un coetaneo in via Giovan Battista Scozza. I militari lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in possesso di 15 dosi di crack e alcune dosi di hashish. Infine, un 27enne del Gambia, senza fissa dimora, è finito in manette perché sorpreso dai Carabinieri in via Artusi mentre cedeva due dosi di cocaina ad un uomo. Sequestrati in totale 20 g di stupefacente e 9820 euro in contanti.