Tradito dalla velocità in auto nasconde le dosi di cocaina negli slip

Tradito dall'alta velocità in auto è stato poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio. A finire nei guai un 31enne romano, fermato dai carabinieri a Castelnuovo di Porto.

Sono stai i militari dell'arma della locale stazione del comune a nord di Roma a notarlo a bordo di un’auto - risultata noleggiata - mentre percorreva a velocità sostenuta via Flaminia e via Campagnanese. Una volta intercettato l’uomo, i carabinieri gli hanno intimato l’alt e lo hanno sottoposto ad un controllo.

Sul posto, i militari hanno rinvenuto 21 grammi di cocaina, che il 31enne nascondeva negli indumenti intimi, suddivisi in circa 30 dosi. Successivamente i militari hanno deciso di estendere la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto circa 4 grammi di marijuana, conservati in una busta di plastica nascosta in un mobile della camera da letto.

L’arresto è stato convalidato presso il tribunale di Tivoli, ed ha disposto il 31enne all’obbligo di presentazione in caserma.