Al Quarticciolo le dosi di crack nascoste nelle scatole di caramelle

Crack e cocaina nella scatola delle caramelle. Dosi di droga pronte alla vendita nella piazza di spaccio del Quarticciolo. A gettare la sostanza stupefacente un 20enne tunisino, senza dimora e con precedenti.

Il giovane, dopo aver notato i carabinieri si è dato alla fuga e ha tentato di disfarsi, gettandolo in terra, di un contenitore in plastica di caramelle che, recuperato dai militari, conteneva all'interno 42 dosi di crack e 10 dosi di cocaina.

Le immediate ricerche nelle vie limitrofe hanno permesso ai militari della stazione Roma Tor Tre Teste di rintracciare l’uomo che ha comunque opposto resistenza all’arresto, spintonando e colpendo con calci e pugni gli uomini dell'Arma.

Sempre in zona Quarticciolo, via Ugento, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 18enne tunisino sorpreso a occultare 13 dosi di cocaina in un nascondiglio ricavato nei pressi di un cespuglio ai margini della strada. Nelle sue tasche recuperate altre dosi della stessa droga e 210 euro in contanti.