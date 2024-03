La pusher con la "tusi", la cocaina rosa che costa 400 euro a dose

In casa con la "tusi", la cocaina rosa da sballo dei salotti buoni di Roma che può arrivare a costare 400 euro a dose. Una spacciatrice, trovata con la "merce" nel suo appartamento al Tuscolano, a Roma sud. A interrompere la sua attività, che riguardava anche hashish e marijuana, la polizia.

Sono stati gli agenti del commissariato Romanina, dopo una attività info-investigativa finalizzata a reprimere il fenomeno dello spaccio di droga, ad arrestare la donna di 55 anni, romana, perché gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna, sulla via Tuscolana, dove hanno rinvenuto e sequestrato 425 involucri contenenti oltre 23 chili di hashish, circa 1,2 chili di marijuana.

In una busta sottovuoto con 23 grammi di cocaina rosa, la "tusi" appunto, 27 sigarette elettroniche contenenti liquido estratto da hashish, una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione, un coltello intriso di residui di sostanza del tipo hashish e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Per tali motivi, al termine delle attività di rito, la 55enne è stata tratta in arresto. Il gip del tribunale di Roma, accogliendo la richiesta della procura, ha convalidato l’arresto e disposto per la donna la misura della custodia cautelare in carcere.