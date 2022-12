Cocaina nascosta nel palo della luce, il nascondiglio del pusher

Con le dosi di cocaina nascosta in un palo dell'illuminazione pubblica. Un nascondiglio che non è stato sufficiente ad uno spacciatore, scoperto ed arrestato dai carabinieri. Succede al Quarticciolo. A finire in manette un cittadino del Marocco di 46 anni, con precedenti.

L'uomo è stato notato dai militari dell'arma della stazione Roma Tor Tre Teste in via Manfredonia, mentre armeggiava nei pressi di un palo della luce e recuperava, dall'interno di una cavità, 25 dosi di cocaina. Il 46enne nel corso del controllo ha tentato di disfarsi di 4 dosi di hashish, prontamente recuperate dai militari. L’uomo è stato bloccato e, nelle sue tasche, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 220 euro, ritenuta il provento di pregressa attività illecita di spaccio.

Nel vicino quartiere di Centocelle sono invece stati i carabinieri della locale stazione ad arrestare un 18enne del Bangladesh. Il giovane è stato fermato dopo aver tentato di disfarsi di un involucro, risultato contenere 17 dosi termo-sigillate di cocaina.

Sempre nel medesimo quadrante, in via Palmiro Togliatti, i militari del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato una donna italiana senza fissa dimora di 30 anni che, alla loro vista, ha cercato di disfarsi di 2 involucri di plastica. I carabinieri li hanno recuperati e hanno trovato all’interno cocaina ed hanno bloccato la 30enne, mentre stava tentando di dileguarsi a piedi.

Successivamente la perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori 4 involucri occultati interno della giacca.