Fornitore lascia 74 dosi di cocaina sul muretto, pusher le ritira e trova la polizia

Spaccio stop n go a Mostacciano. Dosi di cocaina nascoste da un fornitore su un muretto e poi ritirate dal cliente. Ad aspettare il pusher - un 33enne italiano - la polizia, che lo ha poi arrestato.

Sono stati i poliziotti del commissariato Spinaceto, durante un servizio ad ampio raggio finalizzato alla repressione del traffico di stupefacenti nella zona di competenza, a notare transitare un uomo in via di Mostacciano e depositare su un muretto in prossimità del manto stradale, celandoli tra i cespugli, alcuni involucri, per poi allontanarsi velocemente. I poliziotti si sono quindi avvicinati e, constatando la presenza di tre involucri di sostanza, rivelatasi poi essere cocaina, hanno posto in essere un servizio di appostamento presupponendo l’arrivo di qualcuno per il ritiro della sostanza.

La tesi investigativa ha trovato presto riscontro: successivamente, infatti, è giunta un’auto con a bordo il 33enne che si è fermato proprio nel punto in cui era stata celata la sostanza stupefacente. Lo stesso si è impossessato degli involucri ed è stato bloccato, con non poca fatica, dagli agenti mentre cercava di risalire a bordo dell’auto.

Sulla sua persona, a seguito di perquisizione personale, sono stati rinvenuti i tre involucri di cui l’uomo si era impossessato contenenti 74 confezioni di cellophane termosaldate di cocaina per un peso complessivo di circa 40 grammi.