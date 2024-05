Centocelle: in moto con 249 dosi di cocaina, in casa altri 689 "pezzi" di polvere bianca

In moto per le strade di Centocelle con 249 dosi di cocaina. In casa altri 'pezzi' di polvere bianca, per un totale di quasi mille. Un 53enne italiano, poi arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.

La scoperta dei militari nel corso di un controllo stradale in via Pietro Romualdo Pirotta. Trovato con la cocaina indosso, da un controllo più approfondito, esteso nell’abitazione del 53enne, gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto ulteriori 689 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e un fucile Beretta, denunciato rubato nel 2022.

Controlli antidroga a Roma

L'arresto è arrivato nell'ambito di una serie di controlli contro il traffico di droga nel quartieri periferici e centrali della Capitale. Nella zona del Nomentano, in via Giovanni Battista Morgagni, sempre i carabinieri del norm hanno fermato un’auto con a bordo un cittadino romeno trovato in possesso di 7 dosi di crack e 6 dosi di cocaina, insieme a 135 euro, ritenuti provento di attività illecita. Sempre i carabinieri, in via delle Palme (ancora a Centocelle) hanno arrestato un 35enne romano, sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso alla guida di una moto in possesso di alcune dosi di cocaina e crack.

Altre 6 persone italiane, tra cui una donna, in distinte operazioni, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Roma Montesacro, gravemente indiziate del reato di spaccio e produzione di sostanze stupefacenti, dopo essere state trovate in possesso di 34 dosi di cocaina, 3 dosi di hashish e tre piantine di marijuana.

Al Quarticciolo, invece, i militari della compagnia di Roma Casilina hanno sequestrato ben 57 dosi di cocaina, 22 dosi di crack e oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita arrestando 5 persone straniere, senza dimora e con precedenti, sorprese in distinte operazioni mentre cedevano, in cambio di denaro, alcune dosi di sostanze stupefacenti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.