Una calamita sotto il sedile per nascondere le dosi di cocaina pronte alla vendita

Uno stratagemma per nascondere e trasportare le dosi di cocaina pronte alla vendita al dettaglio. Un nascondiglio sicuro - ma non troppo - scoperto però dalla polizia. Siamo a Fidene dove gli agenti del commissariato Esquilino dopo aver fermato un'auto sospetta in via San Gennaro con un 45enne romano alla guida, hanno scoperto sotto il sedile del passeggero un cilindro in plastica ricoperto da nastro isolante nero con attaccato un magnete e della sostanza stupefacente al suo interno.

Sempre i poliziotti del commissariato Esquilino hanno arrestato - sempre per detenzione ai fini di spaccio - un 30enne italiano. Gli agenti, al termine di un'attività info-investigativa, in via Principe Amedeo, a due passi dalla stazione Termini, hanno colto l’occasione della visita di alcuni acquirenti per fare ingresso nell’abitazione del pusher e perquisirla. Al termine dell’accertamento sono stati sequestrati circa 380 grammi di hashish e 170 grammi di marijuana.

In entrambi i casi l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.