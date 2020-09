Talenti: cocaina nella leva del cambio, 55enne nei guai

Venti grammi di cocaina suddivisi in dosi nascosti nella leva del cambio. E' accaduto a Talenti dove gli agenti del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità della Polizia Penitenziaria hanno fermato una donna di 55 anni.

La scoperta è avvenuta poco dopo le 20:00 di mercoledì 16 settembre in via Ugo Ojetti. Identificata in una donna di 55 anni, la stessa è stata giudicata con rito direttissimo è condannata ad 8 mesi di reclusione con pena sospesa.