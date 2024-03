Lampioni e contatori: al Quarticciolo cocaina e crack nascosti ovunque

Dosi di cocaina e crack nascoste ovunque. Siamo a Roma sud, nella zona del Quarticciolo dove i carabinieri hanno stretto le maglie contro lo spaccio di droga.

Al Quarticciolo, nel pieno del pomeriggio, i carabinieri della stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato in flagranza, un giovane di 18 anni, originario della Tunisia, senza fissa dimora e con precedenti, subito dopo averlo notato cedere, in cambio di denaro, dello stupefacente, a un uomo che era riuscito a darsi alla fuga.

Dopo la cessione, il giovane è stato visto dai militari nascondere la rimanente quantità di droga sotto un palo della segnaletica stradale divelto, dove in seguito i hanno rinvenuto altre 34 dosi tra crack e cocaina pronte per essere vendute. Il complice del giovane, connazionale, che agiva da vedetta durante l’attività di spaccio, non è sfuggito all’attenzione dei militari, che lo hanno fermato e denunciato alla procura della Repubblica.

Nella stessa zona, due uomini, un cittadino romano di 41 anni e un egiziano di 26 anni, con precedenti, sono stati arrestati dagli stessi carabinieri dopo essere stati sorpresi mentre cedevano dello stupefacente a un uomo che era riuscito ad allontanarsi. I due, avevano preso la droga da un contatore elettrico in disuso, abbandonato in un’aiuola poco distante da loro, dentro il quale i carabinieri hanno trovato oltre 320 euro, 8 grammi di cocaina e due dosi di crack.

In piazza delle Camelie, nel quartiere di Centocelle, i militari hanno fermato un’auto sospetta con a bordo un cittadino romano di 53 anni con precedenti. Da una perquisizione del veicolo gli uomini dell'Arma hanno trovato oltre 47 dosi tra cocaina e crack nascoste nei sedili dell’auto, e 840 euro contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.