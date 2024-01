Nasconde una busta in una aiuola, era cocaina. Arrestato un uomo

Ha nascosto una busta in una aiuola comunale sperando di non essere visto, ma non è stato così. L'uomo, seguito da alcuni giorni dalla polizia di Civitavecchia, nascondeva droga. È quanto successo nel pomeriggio del 24 gennaio.

Gli agenti sono intervenuti durante il loro servizio di osservazione e appostamento nel momento in cui hanno notato l'uomo scendere da una macchina sulla quale viaggiava in compagnia di una donna, e dopo aver percorso a piedi un vicolo senza uscita ha nascosto la "merce" a bordo strada.

Una volta fermato e identificato l''uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine e con precedenti specifici per reati inerenti gli stupefacenti, è stato recuperato anche l'involucro risultato contenere mezz'etto di cocaina. Per il soggetto è quindi scattato l'arresto, successivamente convalidato.